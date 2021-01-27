Налоговики звонят в субботу и срочно вызывают на дачу пояснений. Или это не налоговики?

Налоговики не поленились позвонить предпринимателю в субботу и срочно вызвать в налоговую для дачи пояснений. Никаких бумажных вызовов. Или это не налоговики?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Обратилась сегодня предприниматель. Ей СЕГОДНЯ позвонили из налоговой (телефон вроде их и ФИО сотрудник назвал) и потребовали в понедельник (!) СРОЧНО явиться для дачи пояснений по декларации за 2018 год. ИМХО, похоже на разводку. Что думаете?».

Автор имеет в виду, что звонок был в субботу с требованием явиться в понедельник.

В комментариях посоветовали дождаться письменного вызова.

«Пусть бумагу присылают, нечего по звонку ходить».

А кто-то и по письменному вызову не советует идти.

«И даже по письменному вызову не нужно ходить к ним — отписываться».

Еще мнение, почему они это делают.

«Просто может потому что им горит чтобы вы доплатили, возможно это 1 кв. 2018, и скоро пройдёт три года, срок, за который они могут дёрнуть, вот и такой срочняк. Пусть шлют бумагу и тяните время, если это правда Налоговая. Никаких приходов по звонку».

Также советуют позвонить в налоговую и запросить требование.

«Позвонить в налоговую и запросить требование».

Автор поясняет, что позвонили в субботу, а в понедельник уже ждут пред светлы очи.

«В субботу это вряд ли получится. А в понедельник они уже жаждут!».

Советуют сослаться на контакт с коронавирусным больным.

«Ну и что? Вот и позвоните и скажите- был контакт с ковидным, сама не болеею, но сижу дома — переносите вызов и какого хрена звоните мне в субботу! Не надо бежать сразу!».

В целом, все советы сводятся к тому, что идти только по официальной бумаге. В некоторых налоговых без вызова и к инспектору не пустят. А кто-то вообще считате, что какой-нибудь конкурент мелко мстит.