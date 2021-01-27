Для работодателей, оплачивающих фитнес работников, предложили ввести налоговый вычет

Накануне в первом чтении был одобрен законопроект о социальном вычете по НДФЛ в части расходов на фитнес.

Между тем звучат предложения дать льготы по фитнесу не только людям, но и их работодателям.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила внедрить налоговый вычет для предприятий, компенсирующих своим сотрудникам затраты на занятия фитнесом.

Письмо АОФИ направлено в адрес Президента, передает ИА ТАСС.

«Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний. Не все предприятия обладают достаточной технической базой и человеческими ресурсами, чтобы организовать тренировочный процесс самостоятельно, а между тем, занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно», — говорится в письме.

В АОФИ указывают, что льгота для предприятий, которые оплачивают фитнес для своих сотрудников, оказала бы существенное влияние как на состояние отрасли фитнеса, пострадавшей от пандемии, так и на компании из других сфер, «ведь включить фитнес в соцпакет для сотрудников — дорого, а налоговый вычет может быть решением проблемы».