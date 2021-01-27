Нужно ли отправлять второй раз документы по встречке с контрагентом, если их запрашивает другая налоговая? Или вежливо сказать им, чтобы искали у себя?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Разные налоговые запрашивают у нас одни и те же документы по встречке с контрагентом. В сентябре одна просила, сейчас — другая. Я правильно понимаю, что это все равно расценивается, как повторный запрос одного и того же, и мы можем не давать? Спасибо!».

Отвечают, что второй раз не отправляют. Просто пишут, когда отправляли, пусть ищут.

«Я уже наших не балую. Пишу, когда в первый раз подавали им доки. Пусть сами ищут. Задолбали».

Автор спрашивают, делают ли при этом опись.

«А опись делается при отправке? Мне как-то налоговики сказали, если описи нет — давайте по-новой!»

Автору на это отвечают, что опись нужна обязательно.

«Правильно сказали. В общении с государством опись — главный документ. Не важно что именно вы дали. Тут как в рекламе Билайна: внесли в опись — было, не внесли — не было».

Кто-то еще пишет, что в приложении файлы перечисляют, и нормально их называют.

«Перечисляю доки в приложении. И файлы называю по-человечески».

А еще автора спрашивают, не меняла ли их компания адрес.

«Вы сменили адрес? У вас может запрашивать только ваша. А вот основанием могут прикладывать иные запросы. Можно ответить — документ был предоставлен тогда-то на такое-то требование».

На это автор отвечает:

«Да нет, контрагент по ходу мутит что-то, вот налоговая и волнуется».

А подытожим вот таким комментарием:

«В принципе да, но я просто могу и не вспомнить, по каким и что именно я предоставляла... Поэтому шлю. Если вы помните, то пишите, что предоставили. Это именно по встречкам. Своим я пишу, что уже предоставила, если просят одно и то же».

Вообще, о том, что именно копают в данный момент инспекторы, крайне полезно знать.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать курс «Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет».

Курс не зависит от даты и времени на его прохождение. Просто берите и учитесь, когда вам удобно. По результатам дается сертификат.

Курс расскажет о том, какие моменты в привычных методах ведения вашего бизнеса надо пересмотреть, чтобы не попасть под прицел налоговиков (а они сейчас ходят на проверки с полицией). Опытные налоговые юристы делятся своим опытом, подкрепляя его свежей судебной практикой.

Записывайтесь прямо сейчас! Скидка до конца января 20%.