Утеряны документы по контрагенту, которые хотят налоговики. Платить штраф?

Налоговики затребовали документы по поставщику вне рамок налоговых проверок. А их нет, утеряны. Восстанавливать шансов нет из-за отсутствия связи с контрагентом.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как можно ответить на требование о представлении документов по поставщику по ст. 93.1, вне рамок налоговых проверок, если документы утеряны?».

В комментариях пишут, что утерянные документы — не проблема налоговиков. А еще советуют запросить документы у контрагента.

«Утрата — это не проблема налоговиков. Восстанавливать надо. Максимум, что вы можете, это в течение одного дня с момента получения требования попросить налоговку дать вам отсрочку. у них есть два дня на подумать и имеют право отказать.

На это автор пишет, что с поставщиком нет контакта:

«Восстановить не возможно, нет контакта с поставщиком. Другой регион, и он ИП, не найти контакты вообще».

Таже пишут, что вариантов немного. Либо восстановить, либо штраф.

«Выбор не большой: или восстанавливать, или штраф 200 р. за документ».

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