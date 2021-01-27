К налоговикам г. Туапсе пришли сотрудники СКР и ФСБ

По сообщениям местных СМИ, в Туапсе прошли обыски в местной МРИ ФНС №6 по Краснодарскому краю. С задержанием ее начальницы Елены Семеняк.

Как пишет Pasmi.ru, "задержание якобы провели утром 26 января. В здании налоговой службы устроили обыски, изъяв документацию, которая, возможно, доказывает преступления — какие, пока неизвестно".

Также приводится и короткая видеозапись:

Супруг Семеняк ранее возглавлял отдел управления ФСБ, дочь — МФЦ, отмечает Telegram-канал «Туапсе»:

Не так давно экс-мэра Туапсе Владимира Зверева приговорили к 5 годам колонии по делу о взяточничестве и превышении полномочий. Также осуждены двое его бывших подчиненных.