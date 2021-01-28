Из-за адвокатов-бывших военных внесут поправки в правила подсчета пенсионного стажа

Период уплаты добровольных взносов адвокатами-военными пенсионерами будет включаться в страховой стаж, дающий право на пенсию.

Минтруд опубликовал на федеральном портале соответствующий проект.

Поправки вносятся в «Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».

Напомним, эпопея с адвокатами из числа бывших военных началась в начале 2020 года, когда было принято Постановление Конституционного суда об отмене для этой категории граждан фиксированных взносов. Дело в том, что они платят взносы, но право на вторую пенсию с большой долей вероятности это им не даст. К моменту достижения пенсионного возраста, им все равно не хватит пенсионных баллов.

В конце года Госдума приняла соответствующий закон. Также предусмотрели возможность для адвокатов платить взносы добровольно.

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В этой связи Минтруд и разработал поправки по включению периодов добровольной уплаты в страховой стаж.

Напомним, в нашей стране насчитывается около 50 адвокатов-бывших военных. Воспользуется ли кто-нибудь из них предоставленной возможностью платить взносы добровольно?

Кстати, недавно ФНС выпустила письмо, в котором отказала адвокатам в освобождении их от взносов задним числом. Несмотря на Постановление КС, осовобождение ФНС сулит только после принятия закона.