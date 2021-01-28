С организации хотят взыскать долг по налогам физлица, которое вообще к ней не относится. А что, так тоже можно?

Организации прилетело через сайт Госуслуг исполнительное производство по налоговым долгам физлица, никаким боком не относящегося к этой организации. Госуслуги сваливают на приставов, а приставы на Госуслуги.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Была ли у кого еще ситуация, когда долги по налогам физического лица, ни каким боком не относящейся к организации (никогда не работали и не работает, знать не знаем, кто такие) были начислены в госуслугах как долг организации? . Даже платежку в госуслугах сформировали в назначении „задолженность по исполнительному производству... За ФИО“

Судебные приставы подтвердили информацию с их сайта, что задолженности по организации нет и что это налог физического лица за их имущество.

Говорят не первый случай, проблема при выгрузке обращайтесь на госуслуги. Госуслуги пишут, что проблема у тех, кто посылает, все вопросы к приставам. И так по кругу.

Страшно думать как дальше будет, когда они сами начнут за организацию налоги считать. Могут ли они по этой материлизовавшейся не понятно откуда задолженности счет заморозить, или снять деньги?».

В комментариях другой случай с приставами приводят:

«У меня как то долг повесили на кредитку приставы. Вот просто списали с кредитки и все. А там процент что то около 39% годовых. И смс оповещения нет. Приставы те ещё шутники».

Авотр еще пишет, что случай не первый.

«Они сказали, что у них за нами задолженности нет. И это не их ошибки. Поразительно, что только у нас 2 случая, 2 физика, не один случайно попавший, а два разных. А это уже система».

На это отвечают, что приставаи информацию налогвоая дает, надо ьам концы искать.

«Налоговая такие данные дала приставам и они их отрабатывают. Может ИФНС как-то трясти? Уже не знаю от кого и чего буху отмахиваться надо будет. Со всех сторон саранча прет».

Кто-то пишет, что был у них подобный случай:

«Было. И до сих пор висит как переплата 🙂 взыскание транспортного налога с сотрудника . Мы оплатили по реквизитам — так теперь там и болтается 🙂».

Автор уточняет, что в их случае это не сотрудники, а вооюбще левые люди.

«Если бы это были долги сотрудников, то можно разрулить, а тут левые люди».

На это отвечают, что, возможно, наименования предприятий совпадают.

«Подозреваю, что может предприятие так же называется как ваше, а ИНН другой? По любому, это все надо через приставов у налоговой узнавать. Химия какая-то».

По-хорошему, стоит выяснить, конечно. А то приставы мастера счет блокирнуть. А еще советуют в техподдержку Госуслуг писать.

Вообще, это не первая жалоба на цифровизацию. То в СРО электронные трудовые книжки не хотят, хотят бумажные, то еще какие-то нестыковки и баги.

А «Клерк» не заставляет вас искать новости на сайте. Для этого есть телеграм-канал «Бухучет и налоги». Все самое важное есть и там.