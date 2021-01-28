С чего начать новому бухгалтеру, если старый просто пропал вместе с электронной подписью?

Бухгалтер пропал вместе с электронной подписью. Клиент пришел к новому бухгалтеру, не может никаких вводных данных предоставить. Как восстановить все, что сдавалось дол этого?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, за последнее время второй раз столкнулась. Предприятие сдаёт отчётность по ТКС. Бухгалтер внезапно пропадает. Люди (которые НИ РАЗУ не запросили распечатку деклараций (да, доверяли)) кидаются к другим бухгалтерам, но не могут предоставить никаких вводных данных. Обращаются в налоговую, налоговая отказывает, поясняя, что отчёт был по ткс и они не могут ничего распечатать. Что думаете? Как продавить налоговую?».

В комментариях советуют пойти через руководство налоговой:

«Да, таких брошенных много приходит.

Пишем в налоговую с просьбой выдать сданную отчетность; получаем ответ с отказом и отсутствием обязанности предоставлять запрошенное; пишем письмо на имя начальника налоговой по месту регистрации ООО с напоминанием, что обязанности нет, а право никто у инспектора не отнимал; через неделю вся отчетность приходит на юр. адрес».

Еще проще совет — переоформить электронную подпись.

«Способ проще: оформите новую ЭЦП там же, где была до этого. Старую отзовите. Попадете в личный кабинет со всеми декларациями».

Автор пишет, что у них на глазах другая компания пыьалась так сделать, не помогло.

«Ничего подобного. С „Контуром“ на моих глазах одна организация попыталась такое проделать. Ничего не вышло».

Про «Контур», кстати, многие пишут, что присмене электронной подписи не получится ничего открыть.

Про СБИС то же самое пишут, но не все. У кого-то все удалось восстановить.

Еще пишут, что можно через личный кабинет попробовать.

«Руководитель, в любом случае может со своим ЭЦП, зайти на сайт налог.ру и заказать справку о сданной за период отчетности. И увидеть начисления. Дальше сдавать с подписью руководителя».

А вот еще один алгоритм, что делать:

Отзыв предыдущей ЭЦП. Письменный заказ в налоговой справки о сданных отчетах (саму деклу вам никто распечатывать не будет). Справка о состоянии взаиморасчетов, справка о начисленых/уплаченных налогах. Базу начинаете с нуля, вводим только подтвержденные остатки.

Многие, кстати, обратили внимание на факт, что бывший бухгалтре скрылся. Пишут, что просто так такое не бывает, ну и под сомнение ставят нужность такого клиента.