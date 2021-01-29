Хотят ассистента за 60 тысяч после испытательного. А в другом месте — бухгалтера от 50 тысяч

Порой, смотря вакансии на разные профессии, удивляешься тому, как соотносятся зарплаты для квалифицированных и неквалифицированных кадров. И точнее, они порой примерно равны.

Так получилось сегодня с вакансиями в «Красном уголке бухгалтера». Прямо один пост за другим в ленте.

Сразу скажем, что к самим вакансиям вопросов нет, они вполне нормальные. Но, немного покоробило соотношение вознаграждений.

В первом случае ищут ассистента с функционалом секретаря. С зарплатой 40 тысяч на испытательный и 60 тысяч после его прохожения. Москва. Можно без опыта.

Во втором же случае нужен бухгалтер. В Балашиху, Московская область.

«Требуется бухгалтер. Производство. Без функций главного. Московская область, Балашиха. От 50 тыс. 1С. Молодой и легко обучаемый коллектив, в котором требуется жесткая рука — нужно строго истребовать необходимые документы, обьяснить, что необходимо предоставить и аккуратно внести в 1С».

На этапе построения документооборота присутствие в офисе, в дальнейшем можно обсудить удаленку. График также обсуждаем. И предлагают за это как уже увидели, от 50 тысяч.

То есть, примерно одинаково с секретарем в Москве. В первом посте по этому поводу был даже такой вот комментарий:

«Когда читаешь "главбух на производство 60 тыс." и тут ассистент, сжимается все и вся за свою профессию. Ничего против не имею, найти вам быстро классного человека, уныло за свою профессию».

Тут конечно не главбух, но жесткая рука требуется, как пишут. А это, скорее всего, дополнительные нервы для кого-то.

Такое вот соотношение цен. Справедливо или нет — пишите в комментариях.

А Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Магафурова Предлагают ценить себя, и заодно прослушать курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция». Со скидкой 20% до конца этого дня.

Или о том, как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес.

Курс не привязан к датам или времени его прохождения. Вы сами учитесь тогда, когда вам это удобно. А в результате получаете сертификат.

Срочно записывайтесь! Скидка действует последний день!