Нужно ли кого-то уведомлять, если вдруг узнали, что у сотрудника пару лет как паспорт сменился?

Что делать, если внезапно узнаете, что у сотрудника паспорт сменился уже как пару лет назад? Нужно ли об этом как-либо информировать контролирующие органы?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Обновили программу по учёту ЗП и она мне говорит, что у сотрудника неактуальные паспортные данные. Где ж ты была два года назад, когда он поменял паспорт на свое 45-летие. Сориентируйте, пожалуйста, что делать. Поменял он в октябре 2018 г. Корректировки РСВ сдавать начиная с 4 кв. 2018? Или с 1 кв. 2019? За это что-нибудь грозит? Что ещё, какие отчёты?».

В комментариях пишут, что при подобном случае ничего им не было.

«Так же было. Ничего не меняла. Вопросов не было. В ИФНС все по ИНН. В ПФР по СНИЛСу».

А вот более обстоятельный комментарий:

«Корректировки не сдаём, сдаём текущие отчеты с новыми данными. Вносите информацию в базу, это не критично.

Для своей подстраховки берите объяснительную с сотрудника — „я такой-то такой своевременно не предоставил изменившиеся персональные данные (паспортные данные, прописка, семейное положение, образование — нужное подчеркнуть) в связи с тем, что не знал о такой необходимости. Впредь обязуюсь своевременно информировать работодателя о всех изменениях. Число подпись“.

Ни разу не пригодилось, но серьезности и ответственности сотруднику добавляет».

У кого-то из-за этого приходилось 2-НДФЛ корректировать.

«Нам однажды прилетело за 2-НДФЛ , тоже сменилась фамилия у сотрудницы. Подавали корректировку, именно по 2-НДФЛ и на этом всё. Остальные отчеты прошли без вопросов».

Подытожим вот таким советом:

«Ничего Вам сдавать и ни о чем беспокоиться не надо. Спокойно вносите в ЗУП актуальные данные паспорта и только».