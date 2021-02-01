Сообщите банку о том, что вы самозанятый. Иначе вам могут заблокировать операции

Самозанятым лучше сообщить своему банку о том, что он является плательщиком налога на профессиональный доход. Такой совет дало Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе ЦБ РФ.

В письме от 08.12.2020 № С59-5-ОТ/10318 Управление ссылается на подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот подпункт разрешает банкам при обслуживании клиентов принимать обоснованные меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов.

Поэтому для минимизации рисков принятия банками решений об отказах в проведении операций при поступлении на счета денежных средств в виде профессионального дохода, Управление рекомендует гражданам сообщить в кредитную организацию о статусе самозанятого.

Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в досье такого клиента, чтобы использовать её по мере необходимости.