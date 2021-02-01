Налоговики хотят от ИП зарплату среднюю по отрасли. А она выше МРОТ

Налоговики докопались до ИП с единственным сотрудником, с зарплатой 18150 рублей. Мол, зарплата у него ниже средней по отрасли. Отписаться или проигнорировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. ИП получил письмо из ИФНС (Московская обл.) о необходимости предоставить пояснение по РСВ за 6 мес. и 9 мес. в отношении заработной платы сотрудников. Она меньше средней по отрасли. У него розничная торговля. Проигнорировать, или все таки письмо написать? На какие показатели по ЗП ориентироваться в этом году?».

Первым же комментарием пишут, что игнорировать не стоит. Вторым — подтверждают, что не стоит.

«Действительно, не стоит игнорировать. Мы с таким сталкивались: ИФНС аж предоставила фотофиксацию о том, что на месте были продавцы, и сказала, что сама доначислит, если не сдадим РСВ с начислением не ниже 21000. МО».

Кто-то советует, что работают на неполной ставке, но это тут же парируют, что тоже так пробовали, не прокатило.

А кто-то делают так:

«Я ссылалась на ст.133 ТК. И подробненько расписала какой у нас МРОТ и какой прожиточный минимум. А также написала, что средняя ЗАРПЛАТА выше МРОТ и прожиточного минимума».

Еще советуют налоговикам напомнить, какой был прошлый год.

«Напишите, что 2020 год был сложный. Хорошо, что не уволили всех и не закрылись. Как только продажи увеличатся, будем поднимать ЗП».

Кто-то недоумевает, почему налоговики ориентируются на среднеотраслевые зарплаты.

«Почему на среднеотраслевые? На МРОТ надо ориентироваться. Я им спокойно написала, что данные статистики о средней заработной плате по отраслям не являются обязательным к исполнению. И ещё можно про неполный рабочий день написать, если работают по 4 часа».

И еще один совет:

«Напишите что сотрудники работали на неполной ставке неполное рабочее время в связи с пандемий и тяжёлой ситуацией в экономике, и увеличивайте оплаты до 13000. У них стоит критерий в программе — МРОТ. Если ниже МРОТ, они вас задолбают. Отпишите что вопрос об увеличении ЗП рассматривается на данный момент руководством. Нам тоже приходило. Отписалась так и сразу же с отчётного квартала подняли минимум до 13 тыс. Больше не пишут».

Причем, автор пишет, что «у этого ИП один сотрудник и ЗП у него 18150». Автору порекомендовали позвонить налоговикам.

«Наберите, может удастся прочухать ситуацию. Так то платить по среднеотраслевой это рекомендация а не обязанность. Сказали бы спасибо вообще что бизнес после пандемии и карантина вообще ещё хоть на ладан дышит. А то устроили цирк такой, что отпевать уже его пора».

Вообще, и правда странно. Коллеги, что думаете?