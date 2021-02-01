Кто-то сдает декларацию за компанию по ЭЦП. Деньги тут же списываются в бюджет

За компанию кто-то сдает декларацию по электронной подписи, деньги списывают со счетов. Причем, даже за нулевку. Что делать?

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, уже 3-й случай подачи декларации по НДС чужой компанией за нашу, якобы, по доверенности. Естественно, деньги со счёта моментально списывают в соответствии с кем-то поданной деклаоацией.

Ясно, это мошенническая схема. Есть опыт борьбы?

Налоговая: „Следите за своими ЭЦП, за требованиями, за лицнвым счётом, подавайте уточнёнку...“ А деньги-то уже улетели.

Конечно, будем писать о мошенничнстве и на налог.ру и в УФНС. Дополняю: дала юристам подготовить письмо в Прокуратуру. Есть опыт действенный? Страшно жить..

Дополняю: сейчас из налоговой перезвонили: „...отправлена декларация через Такснет за подписью руководителя, не по доверенности...“. Да хоть через Госдеп... Денежки-то тю-тю...».

В комментариях поинтересовались, что за налоговая. Автор пишет, что три случая в трех разных московских инспекциях.

Еще есть предположения, что эти компании кому-то дорогу перешли. Автор пишет:

«Это три разных компании, разные виды деятельности, одна вообще без таковой. На р/с были денежки уставного апитала. Тю-тю... Думаю, все понимают, кто эти мошенники и кому для премий денежки в бюджет найти надо...».

А вот еще случаем делятся, а также рассказывают, что делали.

«У нашего клиента (Москва) была такая же ситуация. Директор ездил в налоговую писал заявления и блокировал левые ЭЦП. Ездил в Такснет и там писал заявления. Но Такснет не дает информации, по каким документам была оформлена левая ЭЦП, и отправляет к удостоверяющему центру (в Екатеринбург). Сдавали уточненки с обнулением сумм НДС, подтверждали в ИФНС реальность директора и юр. адреса. С ноября по январь получено 7 требований от налогоых Москвы, Самары и Иркутской обл. о пояснениях и сведения о компаниях из левых деклараций. И в эту схемму мошенники включают именно мелкие компании которые не ведут деятельность. У них явно есть доступ до информации о директоре и расчетных счетах».

Автор отвечает, что у них еще и крупная компания так «попала».

Еще выдвинули предположение, что кого-то из бывших сотрудников обидели.

«А может кто-то из своих обиженных? Айтишники, к примеру. У меня был случай сдачи декларации айтишником по настойчивой просьбе обиженного бухгалтера по ЗП»

Автор пишет, что это три разных не пересекающихзся компании, с периодом в год.

«Уточняю: одна из комраний нулевая. Компании никак не пересекаются. Период случаев- год».

А вот алгоритм действий, от другого подписчика:

«В ИФНС пишете заявление, что такие-то декларации не сдавали, сертификат такой-то, другие лично не получали, доверенности не выдавали, аннулируйте сертификаты, которые не указаны в заявлении. Составляете совместно с инспектором протокол, после в ИФНС сдаете уточнённые декларации самостоятельно.

Пишете заявление в удостоверяющий центр, который выдал дубликат сертификата, просите предоставить документы, на основании которых он был выдан.

Пишете заявление в полицию о мошенничестве».