Пандемия опять оживила идею четырехдневной рабочей недели, считает Медведев

Глава «Единой России» убежден, что идея четырехдневной рабочей недели может быть жизнеспособной, главное, переходить на нее не в ущерб экономике. С этим предложением он выступил сегодня в интервью российским СМИ.

Об этом Дмитрий Медведев говорит далеко не первый раз. Предыдущий разговор о «четырехдневке» шел в октябре прошлого года, о чем писали на «Клерке».

«Пандемия внесла свои краски в эту историю», — отметил Медведев, напомнив, что многие перешли на удаленку и трудятся «уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

Но даже без учета пандемии, четырехдневная рабочая неделя, по мнению Медведева, дает целый ряд преимуществ — например, более эффективный режим распоряжения свободным временем.

Для подкрепления своего мнения он обратился к истории и напомнил, что даже к пятидневке в Советском Союзе перешли не сразу, была когда-то и шестидневная рабочая неделя.

По материалам ТАСС.