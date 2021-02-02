Налоговики назначают выездные налоговые проверки физлицам. Пока только тем, у кого есть счета в иностранных банках и организациях финансовых рынков, в тех странах, с которыми у ФНС налажен обмен информацией.

Налоговый юрист, старший партнер ЮФ «Гин и партнеры» Кира Гин рассказала на своей странице в Facebook.

«Две выездных налоговых проверки физических лиц: результат автоматического обмена финансовой информацией. Что удивительно, никаких побудительных мероприятий в отношении физ. лиц перед внп не проводилось».

Как далее выясняется в комментариях, эти лица не являются индивидуальными предпринимателями. Однако, у них есть счета за границей, в странах, которые обмениваются информацией с ФНС России. Причем, счета могут быть не только в банках, но и в ОФР — инфраструктурных организациях финансовых рынков. К ним относятся биржи и иные организаторы торговли валютами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

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«И не только в банках. Счета в ОФР тоже попали и в обмен, и в проверки».

Территориально вся эта история происходит в Подмосковье. И это не единичный случай, как пишут:

«Похоже, Подмосковье — самые шустрые. У нас тоже ВНП физлица и тоже — Подмосковье (и тоже — автообмен)».

Что примечательно, решение вынесено в предпоследний день 2020 года, чтобы прихватить и 2017 год. А у кого-то и 31-го прилетело:

«У меня клиенту почти такое же прилетело, только дата вынесения решения более „праздничная“ — 31.12.2020 и уже вызывают физика на допрос. Даже требование не выставили о представлении документов, но сразу на допрос зазывают. Оперативно действуют».

А теперь стоит более подробно рассказать об организации обмена информацией в рамках CRS. По материалам презентации юридической фирмы Deloitte.