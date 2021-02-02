В погоне за двумя зайцами, не поймаешь ни одного. При двух ИИС инвестиционный вычет по НДФЛ не дадут

Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь...

ФНС попросили дать разъяснения по вопросу получения инвестиционного вычета по НДФЛ, если открыто два индивидуальных инвестиционных счета, действующих в одно время.

В письме № БС-19-11/22@ от 21.01.2021 поясняется, что в одно время может действовать только один ИИС.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не имел других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу.

Эта норма НК корреспондирует с нормой Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», согласно которой физлицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора, ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

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При этом профучастник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение ИИС, если физлицо заявило в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профучастником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.

Об открытии ИИС банки сообщают в ИФНС. То есть вся информация о счетах физлиц у налоговиков есть.

В случае наличии у налогоплательщика нескольких договора на ведение ИИС инвестиционный налоговый вычет такому налогоплательщику не предоставляется ни по одному из указанных договоров.