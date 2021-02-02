Налоги, штрафы и пени за неуплату НДФЛ по доходам от продажи квартир будут начислять даже без 3-НДФЛ

Начиная с 2021 года налоговые органы вправе проводить камеральную налоговую проверку в отношении отдельных доходов физических лиц, если последние в установленный срок не представили декларации по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2020 году от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества.

Соответствующие поправки в НК внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

В этих случаях проверка будет проводиться на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и о названных видах доходов.

При отсутствии в налоговом органе сведений о цене сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, налоговый орган при расчете суммы НДФЛ к уплате вправе применить расчетную стоимость такого имущества, равную 70 % его кадастровой стоимости на основании сведений, поступающих из органов Росреестра.

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Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам, в этом году — 15.07.2021. При этом налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение 5 дней необходимые пояснения.

Если до окончания проведения указанной камеральной налоговой проверки налогоплательщик представит налоговую декларацию, эта проверка прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка, которая будет проводиться уже на основе представленной налоговой декларации.

Если в ходе камеральной проверки налогоплательщик не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, налоговым органом будет составлен соответствующий акт проверки. На основании этого акта будет проводиться дальнейшая процедура взыскания начисленного по результатам камеральной проверки НДФЛ, соответствующих пени и штрафа за непредставление в установленный срок декларации 3-НДФЛ.