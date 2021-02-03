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Разменять небольшую сумму в банке можно будет без паспорта

В Госдуму внесён законопроект об отмене идентификации клиентов финансовых организаций при размене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей. 

Сейчас банки могут требовать с клиентов, пожелавших обменять, например, определённую сумму мелкими купюрами на более крупные, документы и заполненное заявление. У физлиц, например, уточняют ФИО, гражданство, дату рождения, данные паспорта, берут биометрию.

Парламентарии предлагают отменить идентификацию, если сумма операции не превышает 40 тысяч рублей, а если от 40 до 100 тысяч — то проводить упрощённую идентификацию, для которой клиент может предоставить паспортные данные, номер телефона, а также на выбор данные ИНН, СНИЛС или полис ОМС.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий включить водительское удостоверение в список документов для упрощённой идентификации.

По материалам «Парламентской газеты».

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