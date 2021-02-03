Суд дал понять налоговикам, что им нельзя требовать любые документы у налогоплательщика

Интересная судебная практика по оспариваниюб действий налоговиков по истребованию документов. Суд разъяснил инспекторам, что ои не могут произвольно требовать любые документы у проверяемого налогоплательщика.

Рассказывает Ольга Сафонова (адвокатское бюро CTL) на своей странице в Facebook.

«Что у меня вызывает неприятное чувство раздрая так это решить что именно нужно ответить по требованию налогового органа о представлении документов. Например, на требование со ссылкой сразу на ст. 93, п. 2 ст. 93.1, абз. 2 п. 5 ст. 93.1 НК по поручению ИФНС другого региона. Причем здесь 93 НК не указано, но затребованы допом все документы по контрагенту компании (где-то в середине длинного списка), которые, конечно, отсутствуют в поручении чужой налоговой.

🔥Порадовала свежайшая судебная практика СЗФО по 93 НК (судьи Васильева Е.С., Корабухина Л.И., Родин Ю.А.). Налоговая инспекция в рамках камеральной проверки затребовала у компании:

договоры;

акты сверок;

акты о зачете взаимных требований;

расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

доверенности.

💥Доводы налоговой инспекции и управления:

перечень документов, указанных в статье 172 НК не является закрытым;

указывать в требовании ссылки на п. 8 статьи 88 НК необязательно;

требуемые документы подтверждают «наличие договорных отношений и статус исполнения взаимных обязательств», и сослались на статью 54.1 НК.

💥Доводы суда:

недопустимо Инспекции произвольно истребовать документы;

п. 8 статьи 88 НК говорит, что право налогового органа на истребование документов ограничено определенным кругом документов и отсылка к статье 172 НК РФ указывает на то, что истребованию подлежат лишь те документы, которые поименованы в данной статье, как основания предоставления налоговых вычетов;

перечень документов, которые налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика при проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС к возмещению, является закрытым. Суд согласился с требованием о предоставлении счет-фактур и первичных учетных документов. А остальная часть запрошенных документов не имеет какой-либо связи с налоговыми вычетами по НДС и очевидно, что такие документы не указаны в качестве таковых в статье 172 НК;

довод Управления о правомерности истребования со ссылкой на положения статьи 54.1 НК, несостоятелен. Налоговая же считает, что вот эти все документы, не указанные в 172 НК, подтверждают «наличие договорных отношений и статус исполнения взаимных обязательств».

❗️Пришлось суду напомнить фискалам, что статья 54.1 НК устанавливает пределы осуществления налогоплательщиком прав по исчислению налоговой базы и суммы налога. Ее положения не регулируют порядок проведения камеральных налоговых проверок и, соответственно, не могут трактоваться, как устраняющие ограничения, установленные пунктом 7 статьи 88 НК, а равно, как расширяющие допустимый объем истребуемых документов, установленный пунктом 8 статьи 88 НК.

💥Что говорят Минфин и ФНС по этой ситуации? А они поддерживают ....суд! В своих письмах Минфин (от 27.12.2007 №03-02-07/2-209) и ФНС (от 17.01.2008 №ШС-6-03/24@) отражают аналогичную позицию".

Дело №А56-38742/2020.