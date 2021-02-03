Налоговики докопались до ИП по сданной за 1 квартал 2019 года 6-НДФЛ. Сдана, кстати, вовремя. Так пикантность ситуации еще и в том, что ИП в этой инспекции на учете уже не состоит.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП вызывают в налоговую (извещение о месте и времени рассмотрения материалов проверки). Рассматривали 6-НДФЛ (сдана вовремя) 1 кв. 2019 года. Более того, ИП переехал и на учёте в этой налоговой, куда вызывают, больше не состоит. Что это может быть?».

В комментариях подобный случай описывают:

«Было подобное в прошлом году. Подмосковье. Провели проверку декларации 6-НДФЛ за 1 квартал 2020, что-то там выявили, выписали штраф 700 руб., вызвали ИП в налоговую. Ввиду мизерности штрафа не ходили в инспекцию. Штраф заплатили. В конце года ИП сменил адрес и переехал в другую ИФНС. Санкций не последовало».

Автор пишет, что сроки все по камералке вышли давно.

«Так у нашего 1 кв. 2019 года, всякая камералка давно должна была пройти. И в старую налоговую вызывают, где он больше на учёте не стоит. И извещение почтой прислали, хотя Контур есть»

Автора спрашиваю. большой ли фонд оплаты труда у этого ИП.

«А ФОТ большой?».

Отвечает, что нет, совсем небольшой.

«Очень маленький, позорный, четверть МРОТ, 10-15 сотрудников».

Рекомендуют позвонить инспектору и выяснить, чего они хотят.

«Позвоните инспектору, спросите чего хочет и что будет, если не явится предприниматель. Может испектор скажет, что там штраф 1000 р. за неявку и ехать к ним, только время зря тратить».

И еще подобный случай, отбились жалобами в инспекцию, Управление и ЦА.

«У нас была аналогичная ситуация. Писали жалобу в три инстанции местную, управление и ЦА. Отправляли по ТКС. Сами перезвонили — формируется автоматически. У нас было до смены адреса. Увидели, что адрес давно изменён. Отзывали и жалобу и вызов».

Пишут еще по нарушениям в процедуре камеральной налоговой проверки.

«Как минимум, извещению о рассматрении материалов КНП должен предшествовать Акт КПН, который в свою очередь, должен быть направлен налплату. В противном случае, процедура нарушена, а такое нарушение — существенно и влечет отмену решения по КНП».

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