Формируем переписку с проблемным контрагентом и потом ее налоговикам предоставляем. А что, они считают, что так можно

Удивительные вещи говорят налоговики на комиссиях по разрыву НДС. Дескать, нужно формировать переписку с проблемным контрагентом, и предоставить ее налоговикам. Как это вообще должно выглядеть?

Представить это попробовал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Формирование переписки с проблемным контрагентом, указанным налоговым органом в протоколе заседания комиссии по разрыву по НДС, ваша первоочередная задача.

„Чего-чего? Этот контрагент фирма — „однодневка?“ Так мы ему сейчас напишем и потом вам переписку предоставим“.

Генеральному директору ООО „Гладиолус“. Сообщаю Вам, что 02.02.2021г., в помещении ИФНС России № 00 по г. Москве состоялась комиссия по рассмотрению деятельности ООО „Ромашка“ по схемным операциям и налоговым расхождениям. В ходе комиссии представителем налогового органа было рекомендовано не принимать к вычету НДС по счетам-фактурам, полученным от ООО „Гладиолус“, предоставить уточненную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2020г., с исключением записей по счетам-фактурам, принятым от ООО „Гладиолус“, доплатив в бюджет РФ соответствующие суммы НДС, в связи с тем, что ООО „Гладиолус“ по сведениям налогового органа имеет признаки сомнительной организации и участвует в „схемных“ операциях. Учитывая изложенное, прошу предоставить в наш адрес следующую информацию: Заверенную книгу продаж за 3 квартал 2020 года;

Квитанцию о принятии налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2020 года;

Штатное расписание или информацию о привлечении трудовых ресурсов по договорам ГПХ;

Договоры аренды офисных и складских помещений;

Пояснительную записку о выполненных для ООО „Ромашка“ работах в 3 квартале 2020 года.

Ну и конечно получаем ответ от ООО „Гладиолус“ и вместе с письмом предоставляем налоговому органу.

Потому что Гладиолус».

А вот что еще в комментарии пишут:

«Зависит от суммы сделки с проблемным агентом. Не надо нервничать по каждому письму из ИФНС, это их работа писать и искать. Полно фирм в Москве, зарегистрированных по проблемным адресам по данным Налогового органа. Ничего, и они работают со скромными объемами. Еще больше ООО в Москве, которые могут быть зарегистрированы даже на домашние адреса. По 209-ФЗ относятся к Малым Предприятиям. Работают на УСН, налог по УСН платят с опозданием на 1 год и с огромными пени за несвоевременную оплату, бухгалтерский учет почти не ведут и работают так более 10 лет. Кстати и счет фактуру могут выписать с НДС, что не противоречит Закону в РФ».

Еще есть мнение, что налоговики и так все уже знают еще до вызова.

«Зачастую до вызова налоговая уже знает даже об отдаленных родственных связях между гладиолусом и ромашкой».

Кто-то, правда, возражает, что видят они только то, что им АСК НДС показывает.