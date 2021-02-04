Формируем переписку с проблемным контрагентом и потом ее налоговикам предоставляем. А что, они считают, что так можно

Удивительные вещи говорят налоговики на комиссиях по разрыву НДС. Дескать, нужно формировать переписку с проблемным контрагентом, и предоставить ее налоговикам. Как это вообще должно выглядеть?
Представить это попробовал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
«Формирование переписки с проблемным контрагентом, указанным налоговым органом в протоколе заседания комиссии по разрыву по НДС, ваша первоочередная задача.
„Чего-чего? Этот контрагент фирма — „однодневка?“ Так мы ему сейчас напишем и потом вам переписку предоставим“.
Генеральному директору ООО „Гладиолус“.
Сообщаю Вам, что 02.02.2021г., в помещении ИФНС России № 00 по г. Москве состоялась комиссия по рассмотрению деятельности ООО „Ромашка“ по схемным операциям и налоговым расхождениям.
В ходе комиссии представителем налогового органа было рекомендовано не принимать к вычету НДС по счетам-фактурам, полученным от ООО „Гладиолус“, предоставить уточненную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2020г., с исключением записей по счетам-фактурам, принятым от ООО „Гладиолус“, доплатив в бюджет РФ соответствующие суммы НДС, в связи с тем, что ООО „Гладиолус“ по сведениям налогового органа имеет признаки сомнительной организации и участвует в „схемных“ операциях.
Учитывая изложенное, прошу предоставить в наш адрес следующую информацию:
- Заверенную книгу продаж за 3 квартал 2020 года;
- Квитанцию о принятии налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2020 года;
- Штатное расписание или информацию о привлечении трудовых ресурсов по договорам ГПХ;
- Договоры аренды офисных и складских помещений;
- Пояснительную записку о выполненных для ООО „Ромашка“ работах в 3 квартале 2020 года.
Ну и конечно получаем ответ от ООО „Гладиолус“ и вместе с письмом предоставляем налоговому органу.
Потому что Гладиолус».
А вот что еще в комментарии пишут:
- «Зависит от суммы сделки с проблемным агентом. Не надо нервничать по каждому письму из ИФНС, это их работа писать и искать.
- Полно фирм в Москве, зарегистрированных по проблемным адресам по данным Налогового органа. Ничего, и они работают со скромными объемами.
- Еще больше ООО в Москве, которые могут быть зарегистрированы даже на домашние адреса. По 209-ФЗ относятся к Малым Предприятиям. Работают на УСН, налог по УСН платят с опозданием на 1 год и с огромными пени за несвоевременную оплату, бухгалтерский учет почти не ведут и работают так более 10 лет. Кстати и счет фактуру могут выписать с НДС, что не противоречит Закону в РФ».
Еще есть мнение, что налоговики и так все уже знают еще до вызова.
«Зачастую до вызова налоговая уже знает даже об отдаленных родственных связях между гладиолусом и ромашкой».
Кто-то, правда, возражает, что видят они только то, что им АСК НДС показывает.
А «Клерку» ваши переписки не нужны. Мы вас и так любим. И все самое необходимое, актуальное и важное отправляем в телеграм-канал «Бухучет и налоги». Если еще не подписаны — подпишитесь скорее.