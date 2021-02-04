Просрочили сдачу СЗВ-М на неделю. Оштрафуют?

Обязательно ли оштрафуют, если СЗВ-М был сдан на неделю позже? Или есть возможность изменить штраф на предупреждение, на первый раз?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кому-то удавалось заменить штраф по СЗВ-М на предупреждение по ст. 4.1.1 КоАП? Первый раз провинились...».

Далее выясняются, что вся провинность — сдачу отчета на неделю просрочили.

В комментариях пишут, что у кого-то штраф был даже при наличии больничного у ГБ.

«Боюсь, что никому. Имея на руках больничный на главбуха, все равно выписали штраф!».

Кто-то считает, что можно попробовать снизить.

«Не видела такой практики замены на предупреждение. Но можно значительно снизить в суде при наличии смягчающих. Плюс учтите, что будет 2 штрафа — на юрлицо и лично на директора».

На это пишут, что по КоАП можно попробовать снизить, но не все штрафы в КоАП прописаны.

«Да, штрафа два. Один на директора, по КоАП его можно попробовать в суде с прошением о замене на предупреждение, у нас заменили. Но там сумма 500 рублей. А вот второй (самый обидный и может быть очень большим) не получиться совсем отменить там по ФЗ штрафуют и не предусмотрено замен и отмен, только уменьшение, причём в значительном размере, но это тоже только через суд».

А кто-то про свой случай спрашивает:

«Подскажите, если сдала в срок, но статус в отчете ошибки не сдан, все равно будет штраф?»

Отвечают, что было такое, если б в суд сходили, отменили бы штраф.

«У меня такое было. Был арбитраж, цена вопроса 1000 руб. Проигнорировал. Если был бы на суде, показав документ, что я сдал вовремя, то суд отказал бы ПФР. PS: ПФР сам деньги снял со счета, но время прошло около 2-х лет после ошибки».

Кому-то просто съездить в суд может дороже выйти, потому каждый для себя сам приоритет определяет.

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