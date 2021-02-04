Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году

За последние полгода существенно изменилось законодательство по контролю движения вашей налички со стороны банков.

Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Сулацкая приглашают на бесплатный вебинар «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году». Он пройдет 10 февраля, начало в 11:00 по Мск.

В ходе вебинара с экспертом мы разберем:

  • какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
  • что вызывает подозрение у банков;
  • как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий по 115-ФЗ;
  • как стать желанным клиентом для банка.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама