За последние полгода существенно изменилось законодательство по контролю движения вашей налички со стороны банков.
Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Сулацкая приглашают на бесплатный вебинар «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году». Он пройдет 10 февраля, начало в 11:00 по Мск.
В ходе вебинара с экспертом мы разберем:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий по 115-ФЗ;
- как стать желанным клиентом для банка.
Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.