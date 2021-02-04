Сколько бухгалтеру просить за работу? Удаленка, мини-отель, 4 человека штат. И стоит ли вообще браться?

Сколько стоит работа бухгалтера в мини-отеле? Компания на УСН 15%, всего 4 человека, 15 номеров. И есть ли в этом всем некие подводные камни?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Юр. лицо, УСН 15% штат 4 человека, мини-отель, номерной фонд 15 номеров. Какая нормальная стоимость ведения для такого юр. лица?».

Далее автор дает немного подробностей.

«Удаленка, объём небольшой, 1 касса, валютные платежи, обычные платежи шт. 20. Реализации тоже примерно 20. Москва».

На это осторожно пишут, что все от людей на местах зависит, насколько «косячно» с кассой обращаются.

«Многое зависит от людей на месте. Могут так косячить с кассой, что придётся выверять за ними постоянно».

А вот комментарий более обстоятельный, сколько такая работа стоить может. И почему.

«Минимум, 60. Учитывая геморрой со списанием материалов и расчётами с поставщиками. И не говорите, что это дорого. Если это отель на час, типа „Подушкин“, ничего, не обеднеют. Любовники обычно не скупятся, когда трубы горят. А если это просто гестхаус, так и работать там не стоит. На рубль пятаков».

Автор спрашивает, в чем там проблема может быть.

«А в чем геморрой со списанием материалов? И с поставщиками по расчёту какие могут быть подводные камни? А так, цифра мне очень нравится 👍🏻»

Автору поясняют, в чем именно бывают проблемы для бухгалтера в отеле.

«Санэпид, химия, постель, оборотные материалы. Если это нормальный отель. 10 счет в 3 км длиной оборотка. 60 мелочевка».

Кто-то еще в персонале проблему видит.

«Присоединюсь к вышесказанному, плюс персонал. Обычно текучка в отелях 15-30% в месяц. И могут горничные не гражданами оказаться. И обычно, это прилетает буху».

А еще добавляют, что и склад на бухгалтера повесят.

«Ну, не факт, что склад не ведётся отдельно и бухгалтер к этому прямого отношения не имеет».

Подытоживают, что «обычно, в таких, „отелях “ все делает бух и консьерж 🤣🤣». Автор на это пишет:

«Да, админ и бухгалтер, но если бы я заводила номенклатуру я бы все это завела просто как хозы, без разбивки».

Автору пишут, что можно и так, но сами бы в отель не пошли работать.

«Это как относиться к делу. вообще, есть 3 вещи, что я не возьму: общепит, розница, гостиница».

Кто-то еще про возможную оплату пишет:

«Зарплата, если по-хорошему, сменный график, суммированный учет рабочего времени, ночные, праздничные, текучка. Касса нал и эквайринг. Там хватает работы, конечно, тысяч 40-50 можно запросить».

Коллеги, а вы как думаете? Стоит ли эта работа таких денег? И стоит ли за нее вообще браться?