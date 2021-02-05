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Доходы россиян восстановятся в III-IV квартале этого года. Так считает Решетников

В Минэкономразвития рассчитывают, что доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом квартале этого года.

Об этом сообщил глава министерства Решетников, пишет «ТАСС».

«Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем — четвертом кварталах», — сказал он.

Решетников также добавил, что рост экономики идет уже сейчас.

«Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида и ограничений не было, когда экономика работала в другом режиме. Сейчас мы еще не дотягиваем, но рассчитываем, что динамика, которую мы набрали, во втором — третьем кварталах позволит нам превзойти эти значения», — отметил он.

Еще он заявил о том, что из плана по восстановлению экономики выполнили 200 мероприятий, из заложенных 515.

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