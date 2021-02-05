ЦБ разделит бизнес на три группы риска

Одна из планируемых поправок в антиотмывочный закон 115-ФЗ — это внедрение на базе ЦБ платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

Через этот сервис банки в режиме онлайн будут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Законопроект с такими поправками сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Каждый клиент будет отнесен к одной из трех групп риска:

1) Высокий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (красная зона); 2) Средний уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (желтая зона); 3) Низкий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (зеленая зона).

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При открытии счета, проведении операций банки будут проверять, к какой группе риска относится клиент.

«Красным» компаниям не поздоровится. Им откажут в приеме на обслуживание; в выдаче остатков денег с расчетного счета; в перечислении остатков денег на другой р/с в другом банке; в исполнении платежного поручения; в доступе к Системе быстрых платежей; в доступе к интернет-банку.

Решение о присвоении красного цвета можно будет оспорить в ЦБ или через суд.

Если оспорить решение не удастся, договор банковского счета будет расторгнут.

Более того, как сообщает РИА Новости, если высокорисковая красная компания не сумеет доказать свою чистоту и реабилитироваться, ЦБ предлагает принудительную ликвидацию.

Отметим, что пока законопроект не рассматривался. Первое чтение в Думе еще не назначено.