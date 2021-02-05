Налоговики при камералке требуют уйму документов, вообще не относящихся к делу. Так можно было?

Налоговики при камералке по НДС требуют штатку, сертификаты на продукцию, паспорта на продукцию, и прочее подобное. Так вообще можно разве?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, я правильно понимаю, что при проведении камеральной проверки по НДС у нас не имеют права требовать вот это?».

В комментариях особо можно выделить вот этот:

«Мат запрещён в сети с 1 февраля. Молчу. Но достало. Кажется Они просят все доки названия которых им известны».

Кто-то пишет, что это они еще мало просят.

«Да ну, у вас как то скромно запросили. У нас бывает по каким-то конкретным контрагентам кроме вышеперечисленного ещё адреса, пароли, явки, электронную почту, должности и ФИО с кем общались в процессе осуществления действий по договору, выписку из журнала учета въезда на территорию предприятия с номерами авто и ФИО водителей (какового у нас сроду не было. Так что по бухучету они просто мелочи спрашивают».

Вот более обстоятельно пишут, что они могут:

«При камеральной проверке декларации с возмещением НДС инспекторы вправе потребовать документы, которые подтверждают правомерность налоговых вычетов: счета-фактуры, первичные и иные документы (п. 8 ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть противоречия или если ее данные расходятся с отчетностью ваших контрагентов, налоговый орган может в том числе запросить у вас книгу продаж, книгу покупок, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 8.1 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС России от 10.08.2015 N СД-4-15/13914@)».

У кого-то еще вот что просят:

«У меня помимо этого списка ещё учётную политику просят, договор с банком зачем-то, кучу пояснений и т.д., и т.п. Неделю сижу в стрессе, не могу себя заставить все это добро отдать».

Завязался диалог:

А послать? Или нельзя?

Я мягко попробовала по звонку, но с той стороны не прислушались

Так если у вас простая встречка какая нибудь — шлите их лесом.

А у меня возмещение :-(.

Фууу, там да. Там и расшифровку ДНК директора готовьте.

Коллеги, а у вас что налоговики просят? Даете, или отправляете их в известное место?