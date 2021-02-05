Компания должна по УСН огромную сумму. В представлении налоговиков, нашедших что-то в балансе

Бухгалтера вызывают в налоговую. Налоговики что-то нашли в балансе, и считают, что компания за несколько лет должна очень большую сумму по УСН. Требований, писем не присылали, все на словах.

Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».

«Иду завтра в налоговую. Сказали (пока не мне), что они по показателям баланса определили, что мы за три последних года должны еще доплатить огромную сумму налога (УСН). Отрабатывают свою зарплату товарищи. Теперь налогового учета мало. КУДиР им не подходит. Надо и в баланс залезть и ковырять».

В комментариях спросили, что там в балансе такого может быть.

«А что там? Списали кредиторскую задолженность и налог не заплатили?».

Автор пишет ,что пока сам понять не мождет, чего хотят.

«Нет. Но пока сам не могу понять, чем они аргументируют. Даже в голову не приходит ,что такого нужно выдумать в балансе, чтобы „доказать“, что мы „недоплатили“ налог. Хотя всегда можно понапридумывать что угодно».

Автора успокаивают, что если списания кредиторской задолженности не было, можно сильно не бояться.

«Если списания кредиторки не было больше ничего не накопают, не переживайте. Может только еще запросили из банка рсч и какие то суммы не увидели в облагаемом доходе».

Еще автору вот такое пишут, до чего алгоритм докопаться может.

«У вас на УСН уменьшение запасов или кредиторка должна стыковаться с выручкой, так алгоритм считает. Если выручка меньше, чем уменьшение показателей по срокам, просят обосновать».

Еще советуют в этой статье логику налоговиков посмотреть.

Кто-то свой случай приводит в пример.

«Вспомнила, у меня у знакомой в ООО на ОСНО тоже баланс анализировали и вопросы задавали, но там, по моему по взаимоотношению с контрагенту, спрашивали почему у вас в балансе у вас одна задолженность, а в акте сверки с ним другая)».

Автор пишет, что теоретически и к ведению бухучета докопаться могут.

«Да. Теоретически и практически имеют право придраться и к бухучету. И оштрафовать за недостоверность ведения бухучета и бухотчетности. Но колоссальные налоги доначислять?».

Автора спрашивают, уже письмо или требование прилетело. Отвечает, что пока только устно сказали.

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