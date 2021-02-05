Даже если сотрудник перешел на электронную трудовую, личную карточку на него надо вести

В Роструд периодически поступают запросы на предмет ведения личных карточек формы Т-2.

Один из самых распространенных вопросов — надо ли печать этот бланк или можно вести карточку исключительно в электронном виде.

Роструд поясняет, что электронно вести нельзя. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить работника под роспись в его личной карточке. То есть работник должен расписываться в карточке не один раз при увольнении, а по мере внесения записей в трудовую книжку.

Кроме того, в Роструде отметили, что необходимо вести Т-2 и в том случае, когда сотрудник отказался от бумажной трудовой и перешел на ЭТК. Ведь в личной карточке работника, например, отражается также информация о предоставлении ему отпусков.

Напомним, в настоящее время разработан проект, который отменяет необходимость знакомить работников под роспись с записями в личной карточке.