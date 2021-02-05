Когда сроки по камералке пропущены, но очень хочется — налоговики присылают удивительные вещи

Налоговики пропустили сроки по камералке и пытаются очень эмоциональным письмом с кучей восклицательных знаков запустить их заново.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как ответить ФНС на такую странную связь. 6-НДФЛ 9 месяцев 2020 года с убытками по УСН 2019 года и ранее. До этого просто письмом с надписью „срочно УСН“ прислали последнее предложение о правомерности переноса убытков».

В комментариях обратили внимание на количество восклицательных знаков.

«Какой эмоциональный инспектор. Столько восклицательных знаков 😆. Можно в ответе написать: „Что вы имели в виду???????“».

Кто-то пишет, что на подобное отвечали.

«Я на такое отвечала: „Прошу пояснить каким образом 6-НДФЛ за 9 месяцев 2020 года соотносится с декларацией по УСН за 2019 год“. Ответа не последовало, других требований тоже».

А кто-то предлагает инспекторам еще раз проверить.

«Я бы ответила, что все еще раз проверили, декларация 6-НДФЛ за 9 месяцев не содержит ошибок и противоречий».

Собственно, это налоговики так сроки камералки хотят заново запустить.

«А это они таким образом обходят истечение срока камеральных проверок. Им программа не дает сформировать такой запрос по просроченной камералке».

Вот еще пишут, что в подобном случае отвечали.

«У меня было не по этим налогам но похоже. Суть та же была. Я удивилась и в ответе вопросила, а как собственно суслику быть ёжиком, коли он суслик? Написала, что не понимаю, как можно вообще выявить какое то противоречие, если его в природе не существует. Попросила поделиться информацией о том, как это сделать и уточнить, что они имели ввиду. Клятвенно пообещала ответить на все вопросы, ежели они пояснят, что они имели ввиду. Ответа я не дождалась».

Подытожим таким советом.

«Просто ответьте — да, все проверили, несоответствий, ошибок, и т.п. — нет».

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