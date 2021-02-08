Работодатели могут вводить премии для вакцинированных от COVID работников

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в компании принято решение мотивировать сотрудников к прохождению добровольной вакцинации. Для этих целей предусмотрен вариант премирования работников.

Однако работодатель засомневался, законна ли такая мотивация, не будет ли это рассмотрено как принуждение к прививке.

Комментарии по этому вопросу дал Роструд.

Там пояснили, что работодатель вправе предусмотреть либо распространить уже существующие преференции, предусмотренные Правилами внутреннего трудового распорядка для лиц, например, отказавшихся от курения, принимающих участие в организованных работодателем спортивных мероприятиях и т.д., на работников, которые добровольно прошли вакцинацию от COVID-19.

Принуждением такой способ мотивации не является.

А в вашей компании платят премии за заслуги, не связанные с трудовой функцией?