Банки будут сообщать в ИФНС о выплаченных вкладчикам процентах. Бланк сообщения скоро будет готов

ФНС скоро разработает формы и форматы документов для представления банками сведений о выплаченных физическим лицам процентов.

Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале.

Напомним, с 2021 года проценты по вкладам облагаются, если они превышают некий предел, рассчитанный умножением 1 млн. рублей на ключевую ставку ЦБ. Учитывая размер ставки на 2021 года, в этом году облагаться будут суммы процентов, превышающие 42 500 руб.

Кстати, в Госдуму внесен проект, который увеличивает необлагаемую сумму до 59 500 руб.

Новые сообщения о процентах в отношении каждого вкладчика, форму которых разрабатывает ФНС, банки обязаны представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

То есть первый раз сдать такие сообщения банки должны до 1 февраля 2022 года.

Добавим, что по счетам, ставка по которым не превышает 1 % годовых и по счетам эскроу сведения в ИФНС подаваться не будут.

Форма такого сообщения еще на стадии разработки, пока на портале опубликовано лишь уведомление ФНС о подготовке проекта Приказа.