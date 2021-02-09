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Выплаты при расторжении договора страхования жизни не всегда облагаются НДФЛ. Все зависит от справки из ИФНС

При досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни страховая компания выплачивает физлицу денежную (выкупную) сумм.

Облагается ли такая выплата НДФЛ? В этом вопросе разбиралась ФНС.

В письме от 09.12.2020 № БС-4-11/20320@ сообщается, что все зависит от того, представил ли клиент страховой компании справку из налоговой инспекции о получении/неполучении ранее социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на добровольное страхование.

Вариантов развития событий три.

1) Справка есть и в ней указано, что вычет не предоставлялся.

В этом случае страховая организация не удерживает НДФЛ.

2) Справка есть и в ней указано, что вычет предоставлялся.

В этом случае страховая организация исчисляет НДФЛ.

3) Справки нет.

В этом случае страховая организация самостоятельно удерживает НДФЛ.

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