Как достучаться до налоговиков, не дающих никакой информации по патенту?

ИП перешел на патент в начале года. Вот только от налоговиков — никакой информации по этому патенту. Как до них достучаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП перешёл в начале года с ЕНВД на патент. Заявление о переходе подали в личном кабинете на сайте ИФНС. Там же получили ответ, что на патент перевели. Но больше — ничего. Ни номера свидетельства, ни самого свидетельства, ни стоимости патента. Почтой ничего не прислали. Налоговые никого не принимают, на карантине сидят. Телефоны не отвечают. Что посоветуете? Как добыть информацию?».

В комментариях пишут, что можно через СБИС письмо направить.

«Мы написали по СБИС письмо, с просьбой прислать копии патента по заявлению от такого то числа и прикрепили заявление. Практически все налоговые выслали, одна только не хотела, но в итоге на второе письмо с просьбой ответили. Таким образом по всем ИП собрали информацию по патенту, а главное — куда и сколько платить».

А кто-то пишет, что через СБИС можно написать, но идти в инспекцию все равно придется.

«Сам патент и его номер дадут только при посещении ИФНС, тоже подавали через СБИС, а потом шли ножками в налоговую».

Еще пишут, куда звонить, если не получается дозвониться в инспекцию.

«Всё выдали при посещении налоговой, причем в двух регионах. Звоните на горячую линию, они сами соединяют с нужным специалистом в вашей ИФНС, если дозвониться нереально».

Своими случаями кто-то делится.

«У нас кому то пришло, кому то до сих пор нет. По телефону сказали, что всем высылали, а за работу почты они не отвечают. Можно из личного кабинета написать заявление на выдачу дубликата, указать телефон для связи, кому выдать документы (самому ИП или доверенному лицу), когда дубликаты будут готовы, они позвонят на какой день и время подойти забрать».

Также советуют через сайт налоговиков записаться на прием.

«Записаться на прием можно через налог.ру, запись есть. Но если Вы подавали заявление по ТКС, то патент будет без печатей и подписей. Так что посмотрите свой ТКС, через который подавали заявление и просто распечатайте».

Еще можно посмотреть на сайте налоговиков калькулятор патента.

«Через личный кабинет в ФНС, так же на сайте ФНС есть сервис „Налоговый калькулятор“ — расчет стоимости патента».

По поводу калькулятора автор пишет:

«По нашему региону на сайте „В настоящее время проводится актуализация и наполнение данных сервиса в связи принятием субъектами РФ законов по ПСН на 2021 год. Приносим извинения за временные неудобства“. Хотя наш край уже давно принял этот закон».

А еще хороший двигатель прогресса — жалоба в вышестоящую.

«В областную налоговую позвоните с жалобой в профильный отдел, вышлют почтой в тот же день».