В компанию позвонили налоговики и напомнили о необходимости взносы заплатить. А налоговики ли это?

Налоговики звонят в компании и напоминают, что нужно взносы заплатить. Или это не налоговики, а просто кто-то базу для звонков обновляет?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Позвонили гендиру из налоговой и напомнили, что до 15 февраля надо заплатить взносы за январь. Сижу думаю, это они зачем? Мысли всякие дурные в голову лезут... Или у них это нормально, а меня просто признаки маниакально-депрессивного психоза? Вот сколько работаю, ну никогда такого не было».

В комментариях предположили, что это могут быть и не налоговики.

«Пару раз было подобное. Это не налоговая, скорее всего, звонит, а некие конторы обновляют базу компаний для холодных звонков. Вначале спрашивают „это компания такая-то“?, получают от вас положительный ответ и далее информируют о необходимости оплаты налогов и взносов (тут может быть любая информация), и тут же вешают трубку, не дождавшись ответа от вас».

Автор пишет, что да, похожий разговор был. Так что да, вполне возможно.

А у кого-то так ПФР обзванивает.

«У меня ПФР так звонит, из Московской области, напоминает что отчетность надо сдать, такие милые, правда я тоже сначала пугалась».

Кому-то не звонят, а письма пишут.

«Нам сегодня письмо такое прислали по каналам электронной связи».

А кому-то позвонили, сказали что акты сверки готовы.

«И мне позвонили в пятницу в 9.05. Ваши акты сверки готовы, приезжайте. До сих пор в шоке. Что это с ИФНС случилось? Может температура у всего отдела камералки поднялась?».

Ну да, тот неловкий момент, когда акты сверки не заказывал, а они готовы.