Налоговики прислали письмо, где подозревают нормальную компанию во всех тяжких. «Не мы такие, это программа»?

В компанию прилетело информационное письмо от налоговиков с подозрением на все тяжкие: и директор-номинал, и прописка у него в другом регионе, и у компании неоднократно неисполнение обязательств перед бюджетом, и вообше однодневка. Это что было вообще?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получил такое письмо по ТКС, не как требование, а как информационную рассылку. Туда написали просто все в кучу, как реагировать на такое?».

А вот само пиьмо на двух страницах:

Автор недоумевает, почему им это прислали, так еще и все возможные прегрешения в одной куче. Которых нет.

«Работаем, 4 человека, все платится, есть ККМ, офис-магазин, что еще надо то?».

В ответ советуют налоговиков письмами завалить, показать, что реально действует компания.

«Ну завалите их письмами, что они перепутали :-). В личный кабинет, в том числе».

И ведь тратится время, ресурсы, на рассылку подобного. Неужели больше заняться нечем?

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