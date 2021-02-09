Число работающего населения поставило 10-летний антирекорд

Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года.

В конце 2019 — начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных ограничений и падение потребительского спроса, к маю оно резко упало. И хотя во второй половине года деловая активность начала оживляться, количество занятых так и не восстановилось до докризисного уровня, говорится в исследовании аналитиков FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия». По подсчетам компании, в декабре 2020-го число трудящихся достигло 70,772 млн человек.

Последний раз падение численности занятых было столь же драматическим 11 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года — тогда сокращение составило 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, отмечается в исследовании.

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При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Лидером по сокращению трудящихся стала Мордовия, где в среднем за IV квартал численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%. Чуть менее сильно количество занятых сократилось в Марий Эл (—9,3%), Карачаево-Черкесии (—8,22%), Алтайском крае (—8,2%), а также в Дагестане (—7,71%). В «антирейтинг» также попали Рязанская область (—7,7%), Коми (—7,3%), Новгородская, Саратовская и Архангельская области (—7,2%, —6,7%, —6,3% соответственно). В целом занятость упала в 67 из 85 российских регионов.

В Минтруде «Известиям» заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью.