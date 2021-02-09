Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Число работающего населения поставило 10-летний антирекорд

Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года.

В конце 2019 — начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных ограничений и падение потребительского спроса, к маю оно резко упало. И хотя во второй половине года деловая активность начала оживляться, количество занятых так и не восстановилось до докризисного уровня, говорится в исследовании аналитиков FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия». По подсчетам компании, в декабре 2020-го число трудящихся достигло 70,772 млн человек.

Последний раз падение численности занятых было столь же драматическим 11 лет назад, во время финансового кризиса 2009 года — тогда сокращение составило 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население убывало только в 1990-е, отмечается в исследовании.

📌 Реклама

При этом самая негативная динамика в 2020 году наблюдалась преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения, выяснила FinExpertiza. Лидером по сокращению трудящихся стала Мордовия, где в среднем за IV квартал численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%. Чуть менее сильно количество занятых сократилось в Марий Эл (—9,3%), Карачаево-Черкесии (—8,22%), Алтайском крае (—8,2%), а также в Дагестане (—7,71%). В «антирейтинг» также попали Рязанская область (—7,7%), Коми (—7,3%), Новгородская, Саратовская и Архангельская области (—7,2%, —6,7%, —6,3% соответственно). В целом занятость упала в 67 из 85 российских регионов.

В Минтруде «Известиям» заявили, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
Московский кредитный банк
Подтвержденный профиль
Бесплатный онлайн-курс «Как начать бизнес»
Узнайте, как зарегистрироваться, выбрать банк и онлайн-кассу и многое другое
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Например, женщины предпочитают провести в отпуске по уходу за ребенком три года, а не полтора или два. Граждане пенсионного возраста, которые до распространения инфекции продолжили бы трудиться, принимают решение оставить работу и не искать другого места. А студенты после бакалавриата или колледжа продолжают обучение, а не выходят на рынок труда. Все эти группы граждан не учитывались ни среди занятых, ни среди безработных, что также сказалось на снижении численности занятых», — сообщили в Минтруде.

Некоторые эксперты считают, что хотя пандемия и внесла свой вклад в сокращение численности работающего населения в России, однако она не стала основной движущей силой. Демографические последствия 1990-х, в частности низкая рождаемость, продолжают воздействовать на российскую экономику: старшее поколение выбывает из состава рабочей силы, а количество более молодых сотрудников слишком мало для того, чтобы поддержать численный состав занятых.
Онлайн-курс
Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
Научим составлять договоры, которые не приведут к штрафам от налоговиков или контрагентов
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама