Маски пока никто не отменял, настаивает Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, на фоне того, что в регионах стали объявлять о необязательности ношения масок, напомнила, что в России масочный режим никто не отменял.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Кстати, до этого Дмитрий Песков сказал, что регионы реализуют «особые полномочия», отменяя у себя масочный режим.

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал Песков.

Цитата по «РИА Новости».

На «Клерке» сегодня писали, что в Удмуртии, а следом и в Чечне объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах.