Что подавать в ПФР по директору ООО-нулевки?

Какие отчеты в ПФР нужно подавать по директору ООО-нулевки, зарплату он там не получает. И нужно ли вообще что-то подавать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО, нулевка, зарплаты нет. Директор работает на основном месте работы в другой организации. Надо ли мне сейчас до 15 февраля от этой нулевки подавать СЗВ-ТД на директора? И дату приема на работу какую ставить? Дату создания организации? И еще сюда же вопрос: по вновь созданной организации тоже сдавать СЗВ-ТД на директора сразу же после регистрации? Или я перемудрила?».

В комментариях пишут, что порой в самом ПФР не знают, чего хотят.

«ПФР сам даёт взаимоисключающие комментарии. Директор у вас равно учредителю? Если да, то нужно писать письмо в ПФР, что трудового договора нет, назначен решением. Если не равно учредителю, то СЗВ-ТД надо сдавать, трудовой договор же есть. Короче, отталкиваетесь от наличия трудового договора».

Вот еще пишут:

«Раз у вас директор (подразумевается физлицо по трудовому), то надо сдать СЗВ-ТД. Дату приема ставить датой приказа, где он пишет „приступаю к исполнению обязанностей“ (обычно это день постановки организации на учет). О способе ведения трудовой его сведения указать по основному месту работы. И конечно же, ежемесячно по нему должны были сдаваться СЗВ-М».

И еще вопрос по трудовому договору, есть ли он:

«Трудовой договор с ним заключали? Если да, то форму обязательно, если учредитель не единственный, я бы все равно сдала. Они сами не знают чего хотят, потом могут придраться».