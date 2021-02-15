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Из-за детей-студентов родители лишаются пособия на детей-дошкольников. Но это скоро исправят

Как известно, пособие на детей от 3 до 7 лет платят только нуждающимся семьям. Критерий нуждаемости — прожиточный минимум на члена семьи.

Правила расчета среднедушевого дохода семьи утверждены Постановлением Правительства № 384 от 31.03.2020.

Там, в частности, сказано, что в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, его супруг, несовершеннолетние дети.

То есть в составе семьи не учитываются совершеннолетние дети-студенты, которые, несмотря на свой взрослый возраст, фактически находятся на иждивении родителей.

Приведем пример.

Прожиточный минимум (ПМ) в регионе на душу населения — 11 000 руб.

У семьи Петровых из 4-ех человек доход 40 000 рублей. Состав семьи — мама, папа, дочь-студентка 19 лет и сын-дошкольник 5 лет.

Фактически на члена семьи приходится 10 000 руб. дохода, а это меньше, чем ПМ.

Но органы соцзащиты старшего ребенка в расчет не берут и делят доход не на 4, а на 3. (40 000 / 3) больше, чем ПМ, поэтому в пособии семье отказывают.

Инициативный гражданин создал петицию на сайте РОИ, призывающую исправить эту ситуацию и задним числом выплатить семьям пособия, в которых им отказали по причине такого несправедливого подхода к составу семьи.

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Между тем власти уже приступили к проработке вопроса по исправлению этой ситуации.

Минтруд намерен изменить правила, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей. Об этом было заявлено представителем министерства на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации.

Однако некоторые СМИ неправильно поняли суть будущих нововведений и раструбили о новом пособии на детей-студентов.

Минтруд вынужден оправдываться и опровергать эту информацию.

«Эта инициатива не влечет за собой введения отдельных выплат на детей-студентов. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации», — говорится в сообщении министерства.

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Напомним, ранее мы рассказывали, с какими еще проблемами сталкиваются родители при оформлении этого пособия.

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