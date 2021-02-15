В ПФР должны создать сервис по назначению пенсий без заявления. До конца года

ПФР должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий, а также до конца года создать сервис, предусматривающий назначение пенсий без подачи заявления.

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима.

«Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан. Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан. А для тех граждан, которые не достигли пенсионного возраста, нам необходимо дать возможность им в любой момент времени получить информацию о тех пенсионных страховых выплатах, которые им будут положены», — сказал он.

По материалам «ТАСС».