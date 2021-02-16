В каком банке самый адекватный валютный контроль?

Какой банк выбрать с адекватным валютным контролем? Где с сотрудниками валютного контроля можно пообщаться лично, а не по телефону, электронной почте и другим способам удаленной коммуникации?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги. Понадобился адекватный банковский валютный контроль. В Росбанке этот отдел в полном составе находится в Нижнем Новгороде. В Москве есть банки, где с сотрудниками этого отдела можно разговаривать лично? Контракт будет сложным. По телефону и переписке не удобно».

В комментариях насоветовали несколько банков.

«Райф Но мы крупный бизнес по их меркам, допускаю, что не со всеми они так».

«Раньше в Уралсибе обслуживались, были отличные девочки на Новых Черемушках, как сейчас не знаю».

«А сейчас все отделы ВК — не в Москве. Работаем со Сбером и Райфом. Всё по телефону».

«Единственный нормальный банк по ВК это Альфа».

По поводу Альфы пишут:

«По-моему ВК всех банков в катакомбах отсиживается и лично не общается, только по телефону. Альфа вроде не исключение».

Автор того комментария про адекватный Альфа банк отвечает:

«Нет, Альфа исключение. Я все компании к ним перевела. Всегда позвонят, предупредят если что-то не так заполнено. Менеджер если недоступна, всегда сама перезванивает. Они сидят в Питере, на набережной. Я много банков прошла с валютным. И Промсвязьбанк и Юникредит и Сбер. Промсвязь просто не проводили платежи, даже если все верно. В Юнике сотрудники валютного просто д..лы, Сбер даже обсуждать не буду».

«Альфе» еще несколько человек плюсы поставили.

Кроме прочего, назвали еще «Газпромбанк». А кому-то «Открытие» нравится:

«Мне в „Открытии“ комфортно. Правда, общение было только телефонное. Но сотрудница внимательно и гибко реагировала на ситуации. Что мне понравилось, исходила из позиции помочь решить задачу, а не отбрыкнуться и застопорить. Важно, чтобы банк не попал в санкционные списки США (Сбер, ВТБ и т.п.). Возникают проблемы с перечислением денег от иностранных заказчиков в РФ».

Также называли среди комфортных банков по валютному контролю Тинькофф-банк, Совкомбанк, снова называли Альфа-банк и Райффайзенбанк. А еще, внезапно, кому-то нравится Сбер:

«Работаю с Модулем, „Райф“, „Открытка“, „Альфа“, лучше всех Сбер. В Сбере ВЭД красноярский, девочки супер, в пандемии чудили, видимо было много больных и их замещали, но сейчас опять в строю. Что радует».

В общем, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры в коробке все разные.

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