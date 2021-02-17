ИП хочет, чтобы ему годовую отчетность сделали за месячное вознаграждение. Плюс все платежи, все доделать, что пропустили. И он уверен, что это вполне нормально.

Рассуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вспомнила. что впервые зашла в эту группу, в поисках русскоязычного испанца-бухгалтера. так как нужно было понять систему налогообложения на Канарах. Проживающая там сестра обратилась ко мне за помощью, в составлении декларации.

В ходе обсуждения/нахождения я узнала, что в Испании есть очень жесткая „корпоративная бухгалтерская этика“, которая, в том числе, предусматривает следующее: в какой бы день/месяц/квартал клиент не обратился бы к бухгалтеру, он оплачивает .... весь год обслуживания! Сперва я удивилась, потом даже возмутилась, а сейчас.... молча завидую испанскому бухгалтерскому профсоюзу, где даже мысли нет ни у кого стать штрейкбрехером.

Почему у нас иначе? Почему у нас такой жесткий демпинг? Откуда такое неуважение к себе и своей профессии? Не зря в СССР был расхож анекдот: „девушка ищет работу по специальности или бухгалтером“.

Недавно мне пишет ИП, который обратился ко мне в апреле, поработал 2 месяца активно, потом у него не было серьезных поступлений, и он мне заявил: „надо бы сделать нам с вами перерыв, так как мало поступлений сейчас“. Ну перерыв так перерыв. Я о нем и позабыла за полгода. А на днях он снова объявился.

Он: „А можем с вами этот месяц поработать? Вы просмотрите все платежи, дофорсируем все что отсутствует, можно уже отчетность какую то за прошлый год для налоговой подготовить, ну и всё, дальше пока ничего не требуется от вас“.

Я : „Правильно ли я понимаю, что вы хотите „поработать“ (то есть оплатить) этот месяц, но отчетность сделать за весь год“?

Он: „Да!“.

Я: „Нет!“

Он: „Ну и не надо, мне этот отчет любой за 500 руб. сделает“.

Этот случай — просто иллюстрация того что мы не в Испании. А в Испании, приди этот ИП к любому бухгалтеру, тот бы ему выставил счет за весь год, который надо закрыть. И у наших предпринимателей даже мысли не возникало бы, что можно как-то иначе решить этот вопрос».

В комментариях кто-то пишет, что пора перенимать испанский опыт.

«Очень правильный подход у испанцев. Нам надо перенимать этот опыт. Пусть не за год, но за прошлый квартал или полугодие надо брать, так как в этих периодах придётся ковыряться».

Вот еще мнение:

«Я — за! За предоплату услуг и за доплату при „закрытии года“ после „пропавших бухгалтеров“. Я — против „выливания ведра помоев“ на предыдущего бухгалтера».

А кто-то своим опытом подобным делится:

«Аналогичный опыт, только с ООО, УСН „доходы“. Больше полутора лет лет директор вел все сам в „Мое дело“. „Всё“ — слишком громко, конечно. Даже выписка не загружалась полностью. Обозначила сумму восстановления учета как стоимость месяца умноженную на число месяцев работы. Директор „услышал“, что я ему за месячное вонаграждение весь учет восстановлю. И очень удивился, что это не так. Пошел кого-то другого искать».

Пишут, почему клиенты вообще так думают:

«Эти все непонятки оттого, что заказчик/плательщик не может оценить результат работы бухгалтера, да и объём. («Там же мало/легко/только отчеты сдать)».

Кто-то эту точку зрения всецело поддерживает:

«Согласна. „Тебе же только на кнопочку нажать“. Да, в некоторых случаях можно нажать на кнопочку и какой-то отчет сформируется. Но для этого же вся подготовительная работа должна быть сделана. Не понимают».

А вот еще истории из жизни о подобных клиентах:

«А вообще, много подобных случаев даже из своего опыта могу привести.

„А чего это вы на работу каждый день не хотите ездить, я вам 17 тыс. плачУ?“ (Москва, ОСНО, импорт, авансы по прибыли и т.д, и т.п.).

„Мне главный бухгалтер нужен, чтобы полностью ответственность разделять.“ (Москва, ОСН), опт, ЗП 15000 руб.).

У меня аж глаза вылупляются от такого, извините. И я, как рыба, ртом воздух начинаю глотать. Здесь на прошлой неделе искали главбуха с полной ответственностью на ОСН на 10500 руб.»..

А кто-то еще обращает внимание на 500 руб. за отчетность.

«За 500 руб делаются нулевки 🙂. Флаг ему в руки и ветер в потную спину».

Коллеги, а у вас были такие случаи? Делитесь в комментариях!