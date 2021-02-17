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В Испании бухгалтеру, вне зависимости от момента обращения, оплачивают услуги сразу на год. Не пора ли перенимать?

ИП хочет, чтобы ему годовую отчетность сделали за месячное вознаграждение. Плюс все платежи, все доделать, что пропустили. И он уверен, что это вполне нормально.

Рассуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вспомнила. что впервые зашла в эту группу, в поисках русскоязычного испанца-бухгалтера. так как нужно было понять систему налогообложения на Канарах. Проживающая там сестра обратилась ко мне за помощью, в составлении декларации.

В ходе обсуждения/нахождения я узнала, что в Испании есть очень жесткая „корпоративная бухгалтерская этика“, которая, в том числе, предусматривает следующее: в какой бы день/месяц/квартал клиент не обратился бы к бухгалтеру, он оплачивает .... весь год обслуживания! Сперва я удивилась, потом даже возмутилась, а сейчас.... молча завидую испанскому бухгалтерскому профсоюзу, где даже мысли нет ни у кого стать штрейкбрехером.

Почему у нас иначе? Почему у нас такой жесткий демпинг? Откуда такое неуважение к себе и своей профессии? Не зря в СССР был расхож анекдот: „девушка ищет работу по специальности или бухгалтером“.

Недавно мне пишет ИП, который обратился ко мне в апреле, поработал 2 месяца активно, потом у него не было серьезных поступлений, и он мне заявил: „надо бы сделать нам с вами перерыв, так как мало поступлений сейчас“. Ну перерыв так перерыв. Я о нем и позабыла за полгода. А на днях он снова объявился.

  • Он: „А можем с вами этот месяц поработать? Вы просмотрите все платежи, дофорсируем все что отсутствует, можно уже отчетность какую то за прошлый год для налоговой подготовить, ну и всё, дальше пока ничего не требуется от вас“.
  • Я : „Правильно ли я понимаю, что вы хотите „поработать“ (то есть оплатить) этот месяц, но отчетность сделать за весь год“?
  • Он: „Да!“.
  • Я: „Нет!“
  • Он: „Ну и не надо, мне этот отчет любой за 500 руб. сделает“.

Этот случай — просто иллюстрация того что мы не в Испании. А в Испании, приди этот ИП к любому бухгалтеру, тот бы ему выставил счет за весь год, который надо закрыть. И у наших предпринимателей даже мысли не возникало бы, что можно как-то иначе решить этот вопрос».

В комментариях кто-то пишет, что пора перенимать испанский опыт.

«Очень правильный подход у испанцев. Нам надо перенимать этот опыт. Пусть не за год, но за прошлый квартал или полугодие надо брать, так как в этих периодах придётся ковыряться».

Вот еще мнение:

«Я — за! За предоплату услуг и за доплату при „закрытии года“ после „пропавших бухгалтеров“. Я — против „выливания ведра помоев“ на предыдущего бухгалтера».

А кто-то своим опытом подобным делится:

«Аналогичный опыт, только с ООО, УСН „доходы“. Больше полутора лет лет директор вел все сам в „Мое дело“. „Всё“ — слишком громко, конечно. Даже выписка не загружалась полностью. Обозначила сумму восстановления учета как стоимость месяца умноженную на число месяцев работы. Директор „услышал“, что я ему за месячное вонаграждение весь учет восстановлю. И очень удивился, что это не так. Пошел кого-то другого искать».

Пишут, почему клиенты вообще так думают:

«Эти все непонятки оттого, что заказчик/плательщик не может оценить результат работы бухгалтера, да и объём. («Там же мало/легко/только отчеты сдать)».

Кто-то эту точку зрения всецело поддерживает:

«Согласна. „Тебе же только на кнопочку нажать“. Да, в некоторых случаях можно нажать на кнопочку и какой-то отчет сформируется. Но для этого же вся подготовительная работа должна быть сделана. Не понимают».

А вот еще истории из жизни о подобных клиентах:

«А вообще, много подобных случаев даже из своего опыта могу привести.

  • „А чего это вы на работу каждый день не хотите ездить, я вам 17 тыс. плачУ?“ (Москва, ОСНО, импорт, авансы по прибыли и т.д, и т.п.).
  • „Мне главный бухгалтер нужен, чтобы полностью ответственность разделять.“ (Москва, ОСН), опт, ЗП 15000 руб.).

У меня аж глаза вылупляются от такого, извините. И я, как рыба, ртом воздух начинаю глотать. Здесь на прошлой неделе искали главбуха с полной ответственностью на ОСН на 10500 руб.»..

А кто-то еще обращает внимание на 500 руб. за отчетность.

«За 500 руб делаются нулевки 🙂. Флаг ему в руки и ветер в потную спину».

Коллеги, а у вас были такие случаи? Делитесь в комментариях!

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