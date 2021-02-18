Компании должны уплатить транспортный и земельный налог не позднее 1 марта

ФНС предупреждает — с 2021 года действуют единые сроки уплаты организациями транспортного и земельного налогов.

Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, эти налоги за 2020 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 2021 года.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы календарного года. То есть за первый отчетный период 2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй — не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа — нерабочие дни), за третий — не позднее 1ноября (31 октября — нерабочий день).

Авансовые платежи по транспортному вводятся региональными законами, а по земельному налогу — местными решениями.

Сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований по определению сроков уплаты указанных налогов и авансовых платежей отменены.