Налог на прибыль для экспортеров IT-продуктов предложили снизить до 5 %

«Опора России» предлагает ввести специальный налоговый режим на доходы от использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). В рамках этого режима для экспортно ориентированных IT-компаний ставку на лога на прибыль предлагают снизить с нынешних 20 % до 5 %.

«Наше предложение относится к тем, кто имеет интеллектуальную собственность (патенты, охраняемые программы для ЭВМ и базы данных и другие охраняемые результаты исследований и разработок) и является экспортером. Это специальная мера, направленная на поддержку экспортно ориентированных IT-компаний, обеспечивающих правовую охрану своей интеллектуальной собственности», — пояснила вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых.

Ожидается, что использование этого механизма в России будет способствовать притоку налоговых платежей в бюджет РФ в размере 5 % прибыли от распоряжения правами на РИД, которые сейчас размещаются в иностранных юрисдикциях, перелает ИА ТАСС.