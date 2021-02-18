Минфин в этом году доработает проект о добровольной накопительной системе пенсий. Под грифом «секретно»

Минфин планирует до 15 декабря разработать и внести в правительство законопроект о добровольной пенсионной накопительной системе. Причем, разрабатывать его будут в строжайшей секретности.

Речь идет о проекте федерального закона, который будет предусматривать «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».

Как пишет « Интерфакс », после введения моратория на на формирование накопительной части пенсии, Минфин и ЦБ обсуждали разные вариант по трансформации обязательного пенсионного страхования.

Осенью 2019 года они обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Работа над ИПК шла три года — с 2016 года по 2019 год. Однако из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста ИПК так и не дошел даже до общественного обсуждения.

📌 Реклама

Законопроект о ГПП пошел дальше: он был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

За время обсуждения ГПП у Банка России и Минфина появилась новая идея стимулирования граждан самостоятельно копить на пенсию — индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Инициатива появилась в 2020 году. Это брокерский счет или счет доверительного управления с льготами по налогам, но с ограничением снятия средств и с сохранением льгот только через определенный период. По своей концепции он схож с параметрами ГПП.