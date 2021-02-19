Безработных хотят избавить от уголовки за нарушения при получении пособий

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, смягчающего санкции за нарушения при получении пособия по безработице.

Крайне низкие размеры пособия по безработице, не обеспечивающие нормальную жизнь человека, вынуждают некоторых безработных граждан выполнять временные работы и получать дополнительный доход. Умолчание о фактах временной работы означает получение пособия по безработице обманным путем, отмечают авторы проекта.

ЦЗН с помощью межведомственного взаимодействия выявляет такие случаи. В этом случае необходимо вернуть полученное пособие. Но это еще не все.

По действующим сейчас нормам ЦЗН обязан сообщать о таких фактах правоохранителям и на безработных заводят уголовное дело.

В ЛДПР отметили, что имеются вопиющие случаи возбуждения уголовных дел в отношении матерей, имеющих несовершеннолетних приемных детей, поскольку при регистрации в качестве безработного они непреднамеренно не сообщили об этом. Возбуждают уголовные дела и в отношении граждан, вставших на учет в центрах занятости, но не снявшихся с учета в качестве самозанятых.

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«Безусловно, что граждане, незаконно получающие пособия по безработице, должны нести за это ответственность. Однако, уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 159.2 УК, — а это штраф в размере до 120 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев —, несоразмерна ущербу, который гражданин, незаконно получающий пособие по безработице, может нанести государству, — подчеркнул один из авторов проекта, Ярослав Нилов. — Кроме того, клеймо осужденного за мошенничество остается с человеком на всю жизнь, не позволит ему в дальнейшем устроиться на хорошую работу. Полагаем, что возбуждение в отношении гражданина уголовного дела по факту незаконного получения им пособия по безработице является негуманным и несправедливым шагом со стороны государства, которое обязано оказывать социальную поддержку безработным гражданам».

Законопроектом вносится изменение в статью 35 закона о занятости, согласно которым люди должны в добровольном или судебном порядке вернуть незаконно полученное пособие без обязательной уголовной ответственности за это.