ФНС меняет подход к определению необоснованной налоговой выгоды. И реформирует досудебное обжалование

Налоговики собрались сменить подход по выявлению необоснованной налоговой выгоды. И прогнозируют возрастание количества жалоб от бизнесао перерасчете уже доначисленных налогов.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой замруководителя ФНС Константина Чекмышева на имя Даниила Егорова.

«При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости перерасчета налоговых обязательств <...> увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме.

Пресс-служба ФНС сообщила изданию, что ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров».

«Основная концепция в том, что каждая жалоба является основанием не только для запуска процедуры ее рассмотрения, но и для выявления причины ее подачи. Задача ФНС — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения», — сообщили в пресс-службе налогового ведомства.

Логика ожиданий ФНС относительно роста жалоб такова: признание необходимости налоговой реконструкции для ряда случаев приведет к тому, что бизнес станет оспаривать уже принятые решения о доначислениях, которые могут быть задним числом признаны излишними в результате изменения подхода.

Сами налоговики оценивают количество потенциальных жалоб в 318. И в связи с этим, решили реформировать систему досудебного обжалования. Так, они меняют структуру УДУНС — управления досудебного урегулирования налоговых споров. Ряд отделов упраздняют, создавая при этом новые. Также увеличивается количество сотрудников управления с 82 до 104, следует из письма Чекмышева.

Глава ФНС не атк давно на парламентском часе в Госдуме говорил о реформировании системы досудебного обжалования.

«Сегодня каждая жалоба в Федеральную налоговую службу является для нас инцидентом. Что я понимаю под этим? Это значит, что неважно, кто прав, кто виноват, в случае наличия жалобы. Самое главное для нас — по методологическим блокам распределить причины возникновения жалоб и работать на то, чтобы они не возникали», — объяснил он.

Для удобства налогоплательщиков появится возможность подавать формализованные (структурированные) жалобы из личных кабинетов — пользователю достаточно только выбрать документ, который он хочет обжаловать, а дальше ему будет предложено заполнить готовые формы с основаниями для обжалования этого документа, сообщила пресс-служба ФНС изданию.

Эксперты считают, что если такая реализация обеспечит быстрое и справедливое решение споров с налоговиками, то ее можно только приветствовать. Вопрос только в том, а будет ли так?

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