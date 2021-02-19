Как оприходовать товар, обнаруженный без каких-либо документов?

У ООО на УСН обнаружены реализации через маркетплейс из-за отсутствия каких-либо документов. Есть ли способы его оприходовать? Или это вообще не должно быть головной болью бухгалтера?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации. Взяла на сопровождение ООО на УСН доходы-расходы, в процессе обнаружила, что компания реализовала через маркетплейс товар, который не был оприходован по причине отсутствия каких-либо документов. Понятно, что в расходах этот товар не учитывается, но как его хотя бы завести? Как неотфактурованная поставка — не получается, нет даже договора, вообще никаких документов. Кто с такой ситуацией сталкивался, может, есть схема?».

В комментариях советуют провести инвентаризацию.

«Инвентаризацию провести до момента реализации, как минимум. Обнаружили на складе, документов нет, оприходовали за копейку по акту инвентаризации, вся выручка от реализации пойдет в доход».

Кто-то пишет, что инвентаризация не поможет, предлагает оформить как закупку с кого-нибудь.

«Инвентаризация вам не поможет разогнать расходы. Оформляйте на какого-нибудь Иванова, нарисуете закупку, и пусть висит кредиторкой» .

На это возражают, что товар должен быть оплачен для целей расходов по УСН. На это отвечают, что можно оплатить из кассы, к примеру.

Кто-то пишет, что это вообще должно быть головной болью учредителей и руководства, а не бухгалтера. А еще советуют:

«Дамы, моё предложение: признать в доходах выручку и все. Без расходов, без инвентаризаций. А то двойной доход прилететь может».

А у кого-то для таких целей отдельный ИП есть.

«У меня для таких случаев есть ИП. Покупаю у ИП, а ИП у „розничного продавца“ без оплаты и без учёта в расходах».

В итоге, автор поста выбрала способ с инвентаризацией.

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