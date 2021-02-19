В каких случаях нужно сдавать в ПФР отчет СЗВ-К?

Пенсионный фонд рассылает письма и требует немедленно подать отчет СЗВ-К. Что это вообще за отчет такой, и в каких случаях подается?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ПФ прислал грозное письмо, что надо на некоторых сотрудников немедленно подать СЗВ-К. Что это вообще? Почитала, ничего не поняла. Что делать-то? С чего начинать, один из сотрудников не сотрудник вовсе, делал ремонт офиса по ГПХ договору, разово».

Вот что пишут в комментариях:

«На договорника по ГПХ не сдавать. А на остальных сдать, по ним, вероятно, раньше не сдавалось. Но только если у вас есть их трудовые книжки (а то может они на ЭТК перешли) и если у них есть стаж до 2002 года».

Автор спрашивает заодно, засчитается ли стаж с Украины для одного из сотрудников:

«А еще вопрос, одна из сотрудниц с Украины, у нее книжка первоначальная оттуда, украинский стаж заполнять? Или отписаться?».

По поводу стажа пишут следующее:

«Украинский стаж засчитывается в РФ. В 2019 году сотрудница уходила на пенсию. Большая часть стажа в Украине. Все учли».

Про отчет СЗВ-К еще можно отдельно в статье посмотреть.

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